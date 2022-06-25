Дети заверили, что продолжат помогать армии и найдут, что еще можно продать.

Двое пятиклассников из Луцка Сергей и Давид продавали черешни, чтобы собрать деньги на "Байрактары".

Об этом сообщает "Суспильне Луцк".

Дети собрали 25 кг черешен в саду дедушки и отправились продавать на людную улицу города. "Сладкую как мед" черешню охотно раскупили за несколько часов.

"Мы увидели, что Сергей Притула (телеведущий и волонтер - УНИАН) собирает деньги на "Байрактари". Мы решили ему помочь. Подумали, что они итак согниют на дереве. Почему бы людям не продать?",- рассказал Сергей.

Дети выторговали 1000 гривен и побещают передать их фонду Притулы. Школьники говорят, что не собираются останавливаться на достигнутом и продолжат помогать армии.

Напомним, 22 июня Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковим объявили о сборе средств на "Байрактари" для ВСУ в течение недели - с 22 по 29 июня.

На реализацию нужно было 500 миллионов гривен (около 17 миллионов долларов). Около 70 миллионов гривен внес в копилку Фонд Притулы.

Только через сутки были собраны деньги на два турецких ударных беспилотника "Байрактар".

Интересно, что раньше во время одного из подкастов за 8 апреля Сергея Притулу спросили, Какой самый невероятный запрос получал его фонд. И тогда волонтер назвал именно "Байрактар".

"Я не знаю. Ну блин, это надо иметь совершенно отбитые мозги. Пишет Человек: "Я волонтер. Мы занимаемся подразделением, можете достать "Байрактар", - возмущался Притула.

24 июня Притула сообщил, что украинцы за три дня перевыполнили план и собрали на четыре "птички".

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