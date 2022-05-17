Группа уже вернулась в Украину.

Участник группы Kalush Orchestra Игорь Диденчук предлагает провести финал песенного конкурса Евровидение 2023 в Луцке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Диденчук сказал журналистам после прибытия в столицу поездом №43\44 "Ивано-Франковск - Киев", который имеет название "Стефания Экспресс".

В частности, его спросили, в каком украинском городе он хотел бы, чтобы состоялось Евровидение 2023.

"Конечно, в Луцке, потому что я сам из Луцка и очень люблю свой город, и являюсь его патриотом. Поэтому, да, в Луцке. Очень красивый город. Приезжайте в Луцк все, кто не был", - подчеркнул Диденчук.

Он отметил, что очень приятно, когда после победы группы Kalush Orchestra на Евровидении в Украине было названо поезд в честь победной песни.

"Очень неожиданно, что в нашу честь уже называют поезда, но очень приятно", - сказал Диденчук.

Он отметил, что сразу после победы на Евровидении группу поздравил участник песенного конкурса из Польши Ochman. По его словам, польский музыкант "очень классный парень".

"Мы с ним делали маленькие коллаборации, и в дальнейшем будут выходить с ним коллаборации", - сказал Диденчук.

Также он сказал, что британский музыкант Сэм Райдер, занявший второе место на Евровидении, тоже поздравил группу Kalush Orchestra с победой.

Отдельно он сказал, что группу поздравила с победой на Евровидении солистка Go_A Екатерина Павленко.

"Очень сильно приветствовала и сказала, что мы большие молодцы, что мы все правильно сделали - сказали, не побоялись (после исполнения песни "Стефания" призвали мир спасти защитников Мариуполя - УНИАН). Действительно, что так и было. Даже если бы нас дисквалифицировали, мы считаем, что все равно правильно поступили", - подчеркнул Диденчук.

Он уточнил, что группа тайно принимала решение о призыве освободить украинских защитников из "Азовстали", потому что не знали, будет ли это нарушением правил конкурса.

Диденчук отметил, что фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк посвятил победу своей матери: "И мы так же все посвящаем нашу победу своим матерям, матерям украинских воинов".

При этом, говоря о дальнейших планах, Диденчук отметил, что "до сих пор никто не понимает, как оно должно происходить дальше и что должно быть".

"Мне кажется, сейчас посыпятся очень много запросов на выступления, будем ездить по миру, рассказывать об Украине", - добавил он.

Диденчук добавил, что планируется запись новой пластинки. "Будут выходить новые песни, будут выходить новые коллаборации с разными артистами. Следите за Инстаграмом Калуша", - отметил он.

"Будем творить новую музыку - это 100%", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 мая группа Kalush Orchestra, который представлял Украину на песенном конкурсе Евровидение 2022 в итальянском Турине, сразу после своего выступления в большом финале призвал спасти защитников завода "Азовсталь" и Мариуполя. Все это транслировалось в прямом эфире конкурса на многие страны мира.

Украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" выиграл этот конкурс. На втором месте - британский певец Сэм Райдер с песней "Space Man".

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