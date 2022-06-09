Гайдай отметил, что здание олицетворяло 50 лет истории спортивного и культурного развития.

В Северодонецке оккупанты полностью уничтожили один из символов города - Ледовый дворец.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Уничтожили один из символов Северодонецка. Ледовый дворец сгорел. 5000 северодончан больше не посетят концерт на лучшей сцене города...",- написал он.

Гайдай отметил, что рашисты забросали Ледовый снарядами.

"Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные - почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка...", - подчеркнул он.

Напомним, россияне продолжают штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются. На Бахмутском направлении украинские войска отбили наступление противника в направлении населенных пунктов Нагорное, Берестовое, Криничное и Роты.

На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел. Нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км на восток от Славянска.

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