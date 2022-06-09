В населенных пунктах Горской и Попаснянской громад продолжаются бои.

Россияне отвели отдельные подразделения бурятов из Северодонецка и обстреливают Лисичанск из крупнокалиберного вооружения. А на территории отдельных населенных пунктов Горской и Попаснянской громад продолжаются интенсивные сражения.

Такой информацией поделился глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем вечернем отчете о ситуации на Луганщине по состоянию на 9 июня.

"Самые ожесточенные сражения продолжаются в Северодонецку. Уже отчитались россияне, что они захватили город. Но что-то до сих пор гибнут их солдаты именно в Северодонецке. И почему-то они оттянули оттуда свои подразделения с бурятами — там очень много не хватает бурятов, поэтому они их и отвели. То есть [оккупанты] и далее занимаются таким враньем, пропагандой", — сообщил Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, россияне продолжают мощно обстреливать Лисичанск. Они применяют крупнокалиберное оружие — 203 мм, 207 мм и бронебойные снаряды.

Прямых столкновений в Лисичанске и возле города нет, а вот в населенных пунктах Горской и Попаснянской громад идут сражения. Битвы разворачиваются в районе Тошковки, Золотого и Катериновки, а также на направлении Попасная-Камышеваха.

Гайдай также заявил, что из-за жаркой погоды уровень воды в Северском Донце снизился. Поэтому сейчас украинские защитники наблюдают за рекой, которую россияне могут попытаться снова форсировать.

Напомним, ранее поступила информация, что ВСУ контролируют в Северодонецке промышленную зону и прилегающие к ней кварталы. По мнению Гайдая, для "зачистки" города нужна тяжелая артиллерия. Тогда украинские войска смогут выгнать оккупантов за три дня.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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