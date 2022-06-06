На кадрах виден бой с участием грузинских добровольцев.

Украинцам показали кадры ожесточенного боя воинов "Интернационального легиона" с российскими оккупантами.

Видео появилось в Telegram-канале "Нет войне".

На кадрах видна слаженная пехотинская атака грузинских добровольцев. Войну от первого лица снял один из воинов.

"Фрагмент боя грузинских добровольцев, воюющих в "Иностранном легионе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее подтвердил, что в область на помощь украинским военным прибыли бойцы "Интернационального легиона". По его данным, добровольцы, воюющие на стороне Украины, прибыли в Северодонецк.

Позже террорист Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что бойцы "интернационального легиона" контратакуют оккупантов в Северодонецке. Российские подразделения вынуждены отступать.

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