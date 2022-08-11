Огонь охватил территорию площадью 1,2 тысячи квадратных метров.

В российской воинской части на территории городского округа Долгопрудный вспыхнул пожар. Его ликвидировали в течение нескольких часов. Для этого пришлось задействовать 37 спасателей и 9 единиц специальной техники.

Об инциденте стало известно из публикаций в росСМИ.

Пожар охватил площадь размером 1,2 тысячи квадратных метров. Горело деревянное здание, которое, скорее всего, служило казармой для военных. Там находились в том числе солдаты, проходящие срочную службу в упомянутой части.

Причины пожара пока не установлены. Информация о пострадавших и жертвах тоже не поступала, однако сообщается, что военных удалось быстро эвакуировать. А российские пропагандистские ресурсы заявили, что "потерь нет". Насколько правдивы эти данные, точно неизвестно.

Напомним, это не первый пожар в российской воинской части с момента полномасштабного вторжения в Украину. Похожий инцидент произошел в середине мая в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края. Тогда в результате взрыва пострадали семь человек, а один погиб.

УНИАН также сообщал, почему в РФ наблюдаются массовые проблемы с пожарами. Их попросту некому тушить, ведь все кадры отправились на войну против Украины.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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