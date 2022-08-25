Соединенные Штаты осуждают запланированные Кремлем судилища в оккупированном Мариуполе.

Россия не отказывается от проведения "трибунала" над украинскими военнопленными в Мариупольской филармонии.

Об этом говорится в ответе российского посольства в США, цитируют пропагандистские СМИ.

Российские дипломаты, сетуя на позицию Госдепа по поводу нелегитимного "судебного процесса" над защитниками "Азовстали", дали понять, что позиция Кремля прежняя.

Заявление американцев в стране-агрессоре назвали "безосновательным" - мол, США "боятся" показаний военнопленных. Традиционно Россия обвинила бойцов "Азова" в якобы "бесчеловечных действиях".

Судьба защитников "Азовстали" после вывода с территории завода

Как сообщал УНИАН, российские военные взяли в плен более 2,5 тысячи украинских бойцов с Мариупольского завода "Азовсталь".

29 июня состоялся первый из запланированных обменов военнопленных, в результате которого в Украину вернулись 144 защитники, среди них - 95 защитников "Азовстали".

За месяц, в ночь на 29 июля, в результате действий оккупантов было уничтожено здание на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, в которой содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

6 августа Мариупольский горсовет заявила, что враг устанавливает клетки для показательного "суда" в городской филармонии. Впоследствии главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о подготовке к проведению показательного судилища.

Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что на День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали". По одному из возможных сценариев, россияне могут нанести по помещению точечный ракетный удар.

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