Омбудсмен призывает генсека ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество ускорить направление миссии безопасности на АЭС.

Россия прибегает к уголовному преследованию работников Запорожской атомной электростанции.

Об этом на своей странице в Facebook написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Российские медиа сообщают, что представители их оккупационных войск задержали двух сотрудников ЗАЭС за якобы сотрудничество с Вооруженными Силами Украины. Также в Росгвардии озвучили, что с марта таких "нарушителей" было 26 человек", - заметил омбудсмен.

Он добавил, что задержанных обвиняют в том, что они передают информацию о передвижении и расположении российской военной техники по территории ЗАЭС.

"Российское военное и политическое руководство не стесняется говорить миру о том, что они осуществляют ядерный терроризм и размещают военную технику на территории действующей атомной станции", - подчеркнул Лубінець.

Омбудсмен подчеркнул, что никакого нарушения норм украинского законодательства или международного права работниками атомной станции не осуществляется.

"Это украинская атомная станция, на которой работают украинские атомщики, которые вольны общаться со всеми, кто может обеспечить сохранение целостности атомной станции", - отметил он.

Лубинец также добавил, что несмотря на безумное давление, которое осуществляют оккупанты на персонал, работники продолжают выполнять работу, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.

Он подчеркнул, что, из-за захвата россиянами станции, ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

"Оккупанты задерживают, пытают и убивают работников Запорожской АЭС. Это является не только военным преступлением в отношении мирного населения, но и нарушением принципов ядерной безопасности, одним из которых является именно сохранение целостности команды, которая отвечает за объект", - написал омбудсмен.

Он напомнил, что после захвата ЗАЭС ее персонал стал заложниками, и продолжает работать до сих пор. "Десятки людей были похищены, и дальнейшая их судьба неизвестна", - подчеркнул Лубинец.

В частности, 3 августа мужчина с многочисленными телесными повреждениями в состоянии комы был доставлен в больницу Энергодара.

"Им оказался работник Запорожской АЭС аквалангист Андрей Гончарук. В результате полученных травм от жестокого избиения, за то что не хотел сотрудничать с оккупантами, так и не выйдя из комы, он умер", - констатировал уполномоченный ВР по правам человека.

Кроме того, 14 августа из-за обстрелов города погиб мастер цеха Марко Максим, а 23 августа от полученных ранений скончался слесарь цеха тепловой автоматики Владислав Митин.

"Я, как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, в очередной раз призываю генерального секретаря ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество ускорить направление безопасности миссии на Запорожскую АЭС, демилитаризовать территорию объекта и предоставить гарантии безопасности ЗАЭС и ее персонала для обслуживания станции. Преследование работников должно прекратиться, ведь каждый из них выполняет свою важную миссию для безопасного функционирования самой крупной атомной станции Европы, чтобы не спровоцировать ядерный инцидент, который может иметь значительные катастрофические экологические последствия", - подытожил Лубінець.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что миссия Международного агентства по атомной энергии должна как можно быстрее взять под контроль ситуацию на Запорожской АЭС.

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