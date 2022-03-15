В "черном списке" РФ оказались 22 знаменитости.

В России начали запрещать приглашать на концерты российских звезд, которые высказались против войны в Украине. А также под запретом теперь и некоторые украинские звезды, осудившие президента РФ Владимира Путина за кровопролитие в Украине.

Об этом сообщает "Агентство".

По данным издания, с некоторых российских звезд начали брать обязательство, что они не будут выходить на сцену с какой-либо украинской символикой и не будут высказываться об агрессивном вторжении РФ в Украину 24 февраля.

Украинские звезды, которым запретили выступать в РФ: Иван Дорн, Макс Барских, Надя Дорофеева, Потап и Настя Каменских, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Монатик, Алексеев, группы "Океан Эльзы", "Один в каноэ", "Нервы".

Российские звезды, которым запретили выступать в РФ: Максим Галкин, Валерий Меладзе, Борис Гребенщиков, рэперы НойзМС и Oxxxymiron, группы "Каста", Anacondaz, "Кровосток", "Порнофильмы", "2Маши".

Напомним, ранее Макс Барских, который попал под санкции РФ, запретил использовать свои песни на территории России.

Вас также могут заинтересовать новости: