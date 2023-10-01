Сообщается, что в Москве уже якобы разрабатывают соответствующую систему.

В России заговорили о создании "купола безопасности" для защиты от дронов во временно оккупированном Крыму и Севастополе.

Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев заявил, что в Москве уже разрабатывают систему противодействия атакам БПЛА.

По его словам, аналогичные системы защиты от беспилотников могут появиться и в приграничных регионах.

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ВСУ получат еще более 1700 беспилотников

Как писал УНИАН, в Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что передают на фронт более 1700 беспилотников по программе "Армия дронов".

Среди них есть дроны украинского производства и иностранные беспилотники, которые стоят на вооружении стран НАТО. Ударные "Вампиры", FPV-дроны "Феникс", скоростные "Пингвины", Avenger, а также Mavic и Matrice.

Дроны помогут Силам обороны проводить разведку, уничтожать вражескую технику и спасать жизни украинских воинов. Только за прошлый месяц операторы поразили 780 единиц техники.

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