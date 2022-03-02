Министерство обороны Российской Федерации впервые озвучило потери среди личного состава за время войны в Украине.
Об этом сообщают российские СМИ.
По данным российского министерства, за семь дней войны, которую Путин развязал на территории Украины, погибло 498 военных.
"Минобороны впервые озвучило потери российской армии в Украине: 498 российских военных погибли", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается о 1597 раненых.
В то же время советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, иронично отреагировал на эту "статистику".
"Умножить на 15", - написал он, намекая на ложь МО РФ.
По данным Украины, ВСУ ликвидировали около 6 тысяч российских оккупантов.