Минобороны страны-агрессора уже не скрывает жертв, но с математикой у врага проблемы.

Министерство обороны Российской Федерации впервые озвучило потери среди личного состава за время войны в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным российского министерства, за семь дней войны, которую Путин развязал на территории Украины, погибло 498 военных.

"Минобороны впервые озвучило потери российской армии в Украине: 498 российских военных погибли", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о 1597 раненых.

В то же время советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, иронично отреагировал на эту "статистику".

"Умножить на 15", - написал он, намекая на ложь МО РФ.

По данным Украины, ВСУ ликвидировали около 6 тысяч российских оккупантов.

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