Военнослужащих начали увольнять.

В России около 60 военных из Пскова отказались ехать в Украину. Россияне не хотят воевать, за это некоторых из них увольняют, также им угрожают уголовными делами.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Псковская губерния".

По информации, указанной в Telegram-канале, военные из Пскова не захотели ехать на войну в Украину. Источники сообщают, что с таким отказом выступили примерно 60 человек.

"После первых дней войны они были сначала выведены на территорию Республики Беларусь, после чего вернулись в место дислокации в Псков", - указано в "Псковской губернии".

Военные, отказавшиеся ехать на войну в Украину, находятся под давлением. Большую часть из них теперь увольняют. Некоторым военным также угрожают уголовными делами.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ "откобзонили" на Сумщине пятерых оккупантов-мародеров. Россияне решили остаться возле опрокинутого "Урала", набитого награбленным имуществом украинских граждан, несмотря на то, что подходили украинские военные.

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