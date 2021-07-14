После оказания медицинской помощи на месте военных госпитализировали, состояние одного раненого - удовлетворительное, другого - тяжелое.

С начала сегодняшних суток в районе проведения операции Объединенных сил двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

Об этом говорится в вечерней сводке на странице ООС в Facebook.

После оказания медицинской помощи на месте военных госпитализировали, состояние одного раненого удовлетворительное, второго - тяжелое.

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Всего с начала этих суток зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Российские наемники обстреливали позиции украинских военных возле населенных пунктов Луганское, Пески, Светлодарск, Водяное, Красногоровка, Новоалександровка, Старогнатовка. Противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые и другие типы гранатометов, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие. Кроме того, в направлении Новогригорьевки незаконные вооруженные формирования применили артиллерию калибра 122 мм.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

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Автор: Виталий Саенко