Еще один военнослужащий получил ранение в Водяном.

Боевики обстреляли Зайцево в Донецкой области, в результате чего двое украинских военных погибли, еще трое ранены.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области по состоянию на 18:30.

"В результате обстрела поселка Зайцево погибли двое военнослужащих, трое - ранены. Еще один воин ранен в Водяном. Предварительная квалификация - ст. 258 УК (террористический акт). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

Правоохранители также рассказали подробности относительно гибели мирного жителя в Новолуганском. Там около 17:20 снаряд попал в квартиру на втором этаже, также под огнем оказалось бывшее общежитие, где сейчас функционируют магазины. Погибшему мужчине был 51 год.

Кроме того, в населенном пункте поврежден газопровод. На место выехала следственно-оперативная группа и руководство Бахмутского райотдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Всего в течение суток, по информации правоохранителей, из-за обстрелов оккупационных войск зафиксировано восемь повреждений инфраструктуры. Без водоснабжения остались Авдеевка и окрестные села, а также Марьинка, Красногоровка и Верхнеторецкое. Электроснабжение отсутствует в Красногоровке, а также двух населенных пунктах вблизи Торецка - Дружба и Озаряновка.

В штабе ООС по состоянию на 17:00 сообщали, что всего с начала суток 21 февраля со стороны оккупантов на Донбассе было зафиксировано 54 нарушения "тишины". Четыре украинских военных получили ранения.

Ранее УНИАН писал, что полиция открыла уголовные производства по фактам обстрелов оккупационными войсками территорий вблизи 32 населенных пунктов Донецкой области. В течение выходных в результате обстрелов погибли двое военнослужащих, еще семь были ранены. Зафиксировано 31 повреждение домов и объектов инфраструктуры.

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