В результате атаки РФ повреждены по меньшей мере 33 частных дома, один - разрушен полностью.

Городские власти Запорожской области уточнили масштабы разрушений от ужасного удара РФ, который оккупанты нанесли 9 апреля.

За словесно секретарь Запорожского горсовета Анатоля Куртева, в области повреждено по меньшей мере 33 частных дома, один - разрушен дотла, в других повреждены окна, крыши и двери.

Сейчас представители городской аварийно-спасательной службы, коммунальщики и волонтеры разбирают завалы, "закрывают" окна, вывозят строительный мусор.

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"Службам поручено временно накрыть поврежденные кровли пленкой, ведь в ближайшие дни ожидаются дожди. При благоприятной погоде начнется ремонт крыш", - уточнил Куртев.

В ночь на 9 апреля оккупанты ударили по Запорожью - сколько жертв

Как сообщал УНИАН, ночью 9 апреля российские оккупанты ударили по Запорожской области. Сначала сообщалось о двух погибших - в результате вражеской атаки погибла 11-летняя девочка и ее отец. Из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли 46-летнюю мать, которую передали врачам "скорой".

Позже в ОВА уточнили, что за прошедшие сутки россияне убили во время обстрела Запорожской области 3 украинцев, еще пятеро - ранены.

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