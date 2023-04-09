По данным ОВА, из-за вражеских обстрелов погибли три человека, еще пятеро - ранены.

Число погибших в результате ночного удара войск РФ по Запорожской области увеличилось до трех человек. Ранее сообщалось, что в результате очередного теракта оккупантов под завалами погибли 11-летняя девочка и ее отец.

Детали сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram.

"Террористические войска РФ забрали три невинные жизни жителей области, еще пять - получили ранения в результате вражеских атак. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь", - отметил он.

По словам Малашко, Запорожье, Орехов, Гуляйполе и еще 15 населенных пунктов стали целями для российских снарядов: враг совершил один ракетный обстрел, четыре авиационные, пять атак беспилотников и 46 артобстрелов.

"За сутки разрушено или повреждено несколько десятков объектов: квартир, домов, хозяйственных сооружений, но со временем все это можно восстановить и отстроить. Главное в этой войне - уберечь жизнь украинцев", - уточнил глава ОВА.

Россияне нанесли ужасный удар по Запорожской области

Напомним, что утром 9 апреля руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что оккупанты во время обстрела частного сектора города убили 11-летнюю девочку: "Подлые животные", - подчеркнул руководитель ОП.

В Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что во время обстрела россиян также погиб ее 50-летний отец. Из-под завалов удалось спасти маму девочки - ее жизнь спасают медики. От атаки РФ в семье не пострадала только старшая дочь, она в то время находилась в гостях.

Всего за прошедшие сутки, 8 апреля, противник нанес четыре ракетных и 40 авиационных ударов по Украине, а также совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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