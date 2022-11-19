Речь о мобилизованных во 2 мотострелковую дивизию 1 танковой армии РФ.

В Беларуси завершились военные учения подразделений 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии РФ. Однако солдаты по-прежнему не имеют должного обеспечения, а их военная техника преимущественно находится в плохом техническом состоянии. Из-за этого морально-психологический настрой оккупантов на низком уровне.

Такой информацией поделился пресс-центр Генштаба ВСУ в традиционной вечерней сводке с фронта. В сообщении сказано: "По имеющейся информации, завершились военные учения подразделений 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии Вооруженных сил Российской федерации, которые проходили на территории Брестской области Республики Беларусь. Военнослужащие, призванные в ходе проведения так называемой частичной мобилизации, имеют низкий уровень морально-психологического состояния, в частности, из-за неудовлетворительного обеспечения".

В Генштабе рассказали, что личный состав из упомянутых подразделений получил поношенную военную форму и снаряжение, которое уже использовалось. Техника у этой части 2 мотострелковой дивизии тоже находится в преимущественно неудовлетворительном состоянии. Ей все время нужен ремонт и обслуживание.

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Военнослужащие РФ проходят учения на полигонах в Брестской области. Из-за неудовлетворительных условий содержания в палатках они массово болеют. По данным Генштаба ВСУ, лечебницы в регионе забиты оккупантами.

Мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" 13 ноября зафиксировала в небе над Беларусью МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на борту. Всего в РБ базируются четыре таких российских самолета.

Беларусь также продолжает передавать боеприпасы и технику России. За октябрь режим Лукашенко отправил рашистам 8 эшелонов с танками, БМП и грузовиками.

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