В области значительно усиливается социальное напряжение.

В Брестской области Республики Беларусь местные больницы перегружены работой с больными российскими военнослужащими.

"В Брестской области Республики Беларусь, особенно в районах, где размещаются прибывающие подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, значительно усиливается социальное напряжение. В частности, местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках", - говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

Так, говорится в сообщении, врачи вынуждены отказывать в обслуживании гражданам Беларуси, которые нуждаются в лечении.

Видео дня

Угроза повторного наступления из Беларуси

С начала полномасштабного вторжения Минск помогает России в войне. Российские войска зашли на север Украины с территории Беларуси, а вражеская авиация использует их воздушное пространство для ракетных ударов.

Недавно в Беларусь прибыли четыре грузовые самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне собирать на территории Беларуси группировки до середины зимы. По его мнению, оно будет в 100% подчинении Генерального штаба РФ.

В Генштабе ВСУ предупреждали, что украинская армия начнет массовое поражение в случае повторного наступления с территории Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: