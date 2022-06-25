Цели РФ - это контроль всей территории Донецкой и Луганской областей.

Дедлайны войны России против Украины зависят от сопротивления Украины и западной помощи.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Если говорить о дедлайне, то это будет зависеть от нашего сопротивления, от способности Сил обороны Украины, от той помощи, которую нам оказывают, чтобы мы остановили врага, сбили темп их наступления и не позволили реализовать те цели, которые они перед собой ставят", - заявил он.

Цели РФ - это контроль всей территории Донецкой и Луганской областей, после этого уже проведение соответствующих мероприятий. Второе направление - это Херсонская область.

"Они почти полностью захватили Херсонскую область и теперь ломают голову, что делать и как дальше действовать. Первая предельная дата? Это все же будет 11 сентября, когда в России единый день голосования. Именно в этот день могут быть затронуты вопросы проведения "референдумов" или иных мероприятий по присоединению оккупированных территорий к России, или созданию квазигосударственных образований вроде "херсонская народная республика", или объединение их с Крымом", - заявил Скибицкий.

По его словам, все это политтехнологи Российской Федерации сейчас прорабатывают, идет активное изучение территорий, социальной ситуации и что с ними делать в целом – интегрировать или не интегрировать.

"Это вопрос дилеммный. Но первая дата - это 11 сентября. Следующая возможная дата, которая сейчас активно обсуждается – это 30 декабря этого года, когда будет 100 лет от создания Советского союза. Но все дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, какой они будут иметь успех, и насколько мы не дадим реализовать их планы", - подытожил он.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон заявил, что Путин не хочет переговоров, а намерен сделать "новый Грозный" в крупных городах Украины.

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