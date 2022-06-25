Очевидцы сообщают о густом черном дыме в одной из частей города.

Во временно оккупированном Сватово Луганской области раздаются взрывы. По свидетельствам местных жителей, детонируют склады боеприпасов оккупантов.

Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

Взрывы начали раздаваться в городе еще ночью. Впоследствии над Сватово появился столб густого черного дыма, который сопровождался канонадами.

Местные утверждают, что нанесен удар по складам боеприпасов российских оккупантов. Пока в Генштабе эту информацию не комментируют. Тем временем жители города публикуют фото и видео с места происшествия.

Ранее воздушные силы Вооруженных сил Украины сегодня уничтожили до 10 боевых бронированных машин и два склада боеприпасов русских оккупантов. Также отмечается, что ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей, совершили несколько авиаударов по вражеским позициям.

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