Во временно оккупированном Сватово Луганской области раздаются взрывы. По свидетельствам местных жителей, детонируют склады боеприпасов оккупантов.
Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.
Взрывы начали раздаваться в городе еще ночью. Впоследствии над Сватово появился столб густого черного дыма, который сопровождался канонадами.
Местные утверждают, что нанесен удар по складам боеприпасов российских оккупантов. Пока в Генштабе эту информацию не комментируют. Тем временем жители города публикуют фото и видео с места происшествия.
Ранее воздушные силы Вооруженных сил Украины сегодня уничтожили до 10 боевых бронированных машин и два склада боеприпасов русских оккупантов. Также отмечается, что ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей, совершили несколько авиаударов по вражеским позициям.
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