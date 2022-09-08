США, союзники и партнеры активизировали усилия для удовлетворения оборонных потребностей Украины.

Поддержка права Украины на эффективную самооборону и восстановление суверенитета не будет прекращаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сказал на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5"), которое состоялось на авиабазе в Германии.

Остин рассказал, что в заседании приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников и заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины Евгений Мойсюк.

Видео дня

По мнению министра обороны США, личное участие украинских коллег в заседании имеет большое значение, поскольку Силы обороны Украины начали контрнаступальну операцию на юге страны.

"Я хочу поблагодарить моих мужественных украинских коллег за то, что поделились своими взглядами с поля боя", - сказал Остин. Министр обороны США отметил, что защитники Украины используют военную помощь, которая оказывается союзниками для немедленного и эффективного применения на поле боя.

"Россия отвечает кампанией жестокости. Силы Путина обстреливают гражданских и города. И я особенно обеспокоен, что россияне создают боевые условия вокруг украинской Запорожской атомной станции. Это происходит очень безответственно и может привести к большим последствиям", - заявил Остин.

"Мы не будем останавливаться в поддержке самообороны Украины. Ни сегодня, ни завтра. Страны, которые представлены сегодня, продемонстрировали решимость поддерживать основополагающее суверенное право Украины на защиту", - добавил Остин.

Также, по его словам, страны-участницы сегодняшнего заседания продемонстрировали лидерство в стремлении внедрять инновации, проводить обучение, поддерживать производство и удовлетворять потребности Украины в сфере безопасности на долгосрочную перспективу.

"У нас сегодня состоялись замечательные разговоры о приоритетах самозащиты Украины. Сейчас Украина срочно нуждается в большем количестве артиллерийских систем и боеприпасов. Ей также необходимы средства противовоздушной обороны, средств для обороны побережья и другое", - сказал Остин.

При этом он заверил, что США активизировали усилия, чтобы удовлетворить эти потребности Украины.

"И я очень доволен, что много наших союзников и партнеров также", - добавил Остин.

Также министр обороны США заверил, что в дальнейшем Контактная группа продолжит находить новые пути для поддержки Украины.

Остин отметил, что многие другие страны продолжают прилагать значительные усилия для предоставления Украине вооружения из собственных запасов и, в частности, покупать оружие у собственных оборонных предприятий или покупать в других странах для передачи Украине.

Как писал УНИАН, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что стратегические цели России в Украине не реализованы.

Вас также могут заинтересовать новости: