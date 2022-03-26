Около Васильевки образовалась многокилометровая очередь машин с беженцами из Мариуполя.

Вблизи Васильевки Запорожской области оккупанты заблокировали проезд, в результате чего образовалась многокилометровая пробка из машин с беженцами из Мариуполя.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"В колонне эвакуационные автобусы, которые вывозят людей из Бердянска в Запорожье. В очереди стоят и кареты "скорых" с ранеными детьми. Люди уже двое суток находятся без воды и пищевых продуктов", - добавила Денисова.

По ее словам, оккупанты делают углубленный осмотр тех, кто пересекает их блокпост, и создают препятствия для движения колонны.

"Есть договоренность с представительством Международного Комитета Красного Креста о доставке людям, которые оказались в пробке, продуктов питания, воды и лекарств. Сейчас идут тяжелые переговоры о пропуске колонны", - добавила Денисова.

Как сообщал УНИАН, на субботу, 26 марта в Украине было согласовано 10 гуманитарных коридоров.

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