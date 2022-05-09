Тексты удалили, сотрудники остались без работы.

На сайте одного из главных пропагандистских изданий "Лента.ру" утром 9 мая появилось десятки материалов с резкой критикой президента Путина, который напал на Украину. Это в очередной раз доказывает, что пропагандисты все прекрасно понимают.

Среди заголовков были такие: "Путин развязал одну из кровопролитных войн 21 века", "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика", "Российские власти запретили журналистам говорить про негатив".

Первой версией в СМИ и соцсетях стало то, что сайт взломали, однако как вскоре стало известно, ответственность за "перформанс" взяли сотрудники издания, выражая таким образом свой протест.

Источник "Медиазоны" подтверждает, что взлом ленты сайта действительно совершили сотрудники издания, в частности руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и редактор Александра Мирошникова, заменив текст в уже опубликованных новостях.

Статьи уже удалены с сайта, однако они доступны в архиве.

Как сообщал УНИАН, накануне в новом выпуске издания The Economist вышла статья под заголовком "Путин не сумел захватить Украину, но одержал победу в угнетении России".

По мнению экспертов, война возвращает в Москву привычки сталинских времен. В обычай вновь вошло доносить друг на друга, а страх выражать свое мнение пронизывает даже круги близких друзей.

"В искаженном зеркале государственного телевидения российские обстрелы не уничтожили Мариуполь, а "освободили". Зверства в Буче совершали не российские солдаты – их инсценировал Киев. Россия не нападала на Украину – на нее напал Запад", – говориться в статье.

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