Так называемое "Министерство обороны" непризнанной "Приднестровской молдавской республики" обратилось к главам местных администраций с целью "обеспечения 100% укомплектованности личного состава" местного контингента.

В Приднестровском регионе Молдовы объявили проведение военного собрания, призыв будет иметь принудительный характер.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Непризнанная "Приднестровская молдавская республика" усиливает свою армию. В письме "Министерства обороны ПМР" к главам местных администраций раскрывается информация о проведении призыва граждан на "специальные сборы". Отмечается, что цель собрания – "обеспечение 100% укомплектованности личного состава Миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики", - говорится в сообщении.

В связи с этим, участвовать в сборах могут мужчины до 55 лет, которым гарантируется "денежное и вещевое обеспечение, проживание и питание". Так, денежное довольствие неработающих граждан обещают от 2800 "рублей ПМР". Сами сборы продлятся 90 дней.

"Несмотря на формальную добровольность участия в собрании, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер", - заявляют в разведке.

Также обращается внимание, что письмо об этом собрании датировано 21 апреля.

"То есть, до начала последних российских провокаций на территории "ПМР". Это напоминает события в так называемых "ЛНВ/ДНР" накануне полномасштабного российского вторжения в Украину", - отмечается в сообщении.

Эскалация в Приднестровье

Как сообщал УНИАН, по информации Главного управления разведки Минобороны, 25 апреля спецслужбы Российской Федерации организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР).

Ранее в РФ заявили, что во время второго этапа "спецоперации" российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым и контроль над югом Украины, который даст "ВС РФ еще один выход к Приднестровью, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

Министерство иностранных дел Украины осуждает попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в войну, развязанную Россией против Украины. По данным Генштаба ВСУ, российские войска, которые находятся на территории Приднестровского региона Молдовы, приведены в полную боевую готовность.

26 апреля власти"ПМР" заявила о взрывах в здании "министерства госбезопасности" в Тирасполе, в воинской части в селе заборы, а также была взорвана башня радиотелецентра"Маяк".

Также украинская разведка сообщала, что войска РФ хотят осуществить ракетный удар по Приднестровью.