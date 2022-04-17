Сейчас там уже есть признаки, что российская ФСБ проверяет боеспособность местных вооруженных подразделений так называемых и не признанных.

Вооруженные формирования на территории непризнанного Приднестровье не готовы присоединиться к российской агрессии. ФСБ осуществляла проверку и выяснила, что по состоянию на сейчас они являются небоеспособными.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время телемарафона.

"Мы с вами обсуждали, что там есть признаки подготовки к приему самолетов. Сейчас там уже есть признаки, что российская ФСБ проверяет боеспособность местных вооруженных подразделений так называемых и не признанных. Оказалось, что они не готовы сейчас участвовать в агрессивных действиях РФ", - рассказала она.

Напомним, ранее в Одесской ОВА также заявляли, что на территории Молдовы в приднестровском регионе военизированные группировки "ПМР" не готовы к участию вместе с российскими войсками в боевых действиях против Украины.

В Генштабе ВСУ сообщали, что российские ФСБ в непризнанном Приднестровье устроили проверку боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований "ПМР".

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