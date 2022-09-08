С июня Соединенные Штаты передали Украине 16 систем HIMARS и тысячи снарядов к ним.

Подразделения Вооруженных сил Украины с помощью реактивных систем залпового огня повышенной мобильности HIMARS поразили более 400 целей на оккупированных территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5"), которое состоялось на авиабазе в Германии.

Милли заявил, что на сегодняшний день Соединенные Штаты передали Украине 16 артиллерийско-ракетных систем повышенной мобильности HIMARS и тысячи снарядов GMLRS к ним, сотни тысяч снарядов для артиллерийских систем 155-мм калибра и 126 гаубиц M777, тысячи единиц противотанкового вооружения и тысячи зенитных орудий для сбития воздушных целей, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, а также стрелковое оружие и много нелетального оборудования.

Видео дня

При этом он уточнил, что Украина получила почти 500 тыс. снарядов 155-го калибра для артиллерии.

Милли отметил, что США взяли на себя значительные обязательства по предоставлению Украине военной помощи, но и другие страны также.

"Мы видим реальные и ощутимые достижения Украины в применении этих систем. Для примера, украинцы поразили более 400 целей с помощью HIMARS, что привело к разрушительным последствиям", - подчеркнул Милли.

В частности, по его словам, линии коммуникаций российских войск и каналы поставки вооружения значительно затруднены.

Милли уточнил, что удары по российским объектам прямо влияют на способность планировать и поддерживать боеспособность, а работа российских центров управления и контроля и штабов нарушена. Теперь россияне сталкиваются с большими трудностями в пополнении запасов и в замене боевых потерь.

Как писал УНИАН, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины положительно оценивают проведение мер по уничтожению логистического обеспечения противника, в том числе во временно оккупированном Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости: