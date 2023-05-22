Наши силы ПВО ликвидировали 4 крылатые ракеты и более десятка дронов в небе над областью, однако есть "прилеты".

В ночь на 22 мая войска в небе над Днепропетровской областью силы воздушного командования "Схід" ликвидировали 4 крылатые ракеты, а также 15 беспилотников.

О подробностях ночной атаки и ее последствиях утром рассказал глава ОВА Сергей Лысак в Telegram. По его словам, в Днепровском районе - ракетный "прилет" по нескольким зданиям спасательного подразделения. Ранение получил 27-летний мужчина, он в состоянии средней тяжести находится в больнице.

"Возникло два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники - повреждены. Повреждены также 25 частных машин и 2 автобуса", - уточнил Лысак.

Также россияне ударили по частному предприятию в Днепре и повредили 3 здания.

В Илларионовской общине Синельниковского района обнаружили обломки ракеты и БПЛА. В результате удара пострадали 7 человек. В помощи медиков нуждались женщины в возрасте 52 и 70 лет, они находятся в больнице.

"Задело 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще - детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто", - указал глава Днепропетровской ОВА.

В ночь на 22 мая в Украине прозвучала воздушная тревога

Напомним, что сегодня ночью Украина в очередной раз "покраснела" из-за масштабной воздушной тревоги: опасность была объявлена по всем областям. Журналисты сообщали, что взрывы раздавались в Днепропетровский и Запорожской области.

Тогда глава ОВА Лысак призвал жителей Днепропетровщины сохранять спокойствие и находиться в укрытиях, пообещав раскрыть подробности атаки РФ позже. Уже около 04: 14 утра в Днепропетровской области отменили тревогу. Также "отбои" пошли по другим областям Украины.

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