Подоляк упрекнул партнеров Украины, которые не сделали достаточно, зная о планах Кремля.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что если бы Украина начала получать тяжелое оружие в январе, ситуация могла бы быть другой.

Такое мнение он высказал на своей странице в Twitter.

Подоляк подчеркнул, что Украина готовилась к войне с прошлого года. Информацию о предстоящем вторжении давали не только западные разведки, но и украинская.

"Если Украина "не готовилась" к войне, почему первые российские удары пришлись на макеты, все боеприпасы были рассредоточены, а январь и февраль проходили в учениях?",- подчеркнул он.

Он упрекнул партнеров Украины, которые не сделали достаточно, зная о планах Кремля.

"Только если кто-то давал нам три дня, украинская разведка говорила: выстоим. А вот что сделали другие страны, зная о планах Москвы совершить геноцид, чтобы ее остановить, - вопрос. Если бы мы начали получать тяжелое оружие в январе, ситуация могла бы быть другой", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Как писал УНИАН, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк дал совет европейским экспертам, которые продолжают панически и беспричинно бояться российскую армию.

Также ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что сейчас Украине прежде всего необходимо получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасы к ним; обеспечить полную замену некоторых имеющихся калибров советского образца на платформы, которые распространены в странах НАТО.

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