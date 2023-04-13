От этого выиграют только Россия, так называемые миротворцы и потенциальные агрессоры.

Упомянутый в "слитых" секретных документах Пентагона "патовый" сценарий войны выгоден России, которая не понесет наказания за свои преступления в Украине, так называемым миротворцам и потенциальным агрессорам.

Именно так советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал недавний материал The Washington Post со ссылкой на "слитые" секретные документы Пентагона. Чиновник написал на официальном аккаунте в Twitter: "Тупик на фронте? Как возможный сценарий? Странно. Но... подойдет для: 1. РФ, мечтающей заморозить статус-кво. 2. Фиктивных миротворцев, требующих прекращения войны только за счет Украины. 3. Потенциальных агрессоров... Убивайте, насилуйте, ответственности не будет".

Напомним, сегодня, 13 апреля, The Washington Post выпустила статью со ссылкой на "слитые" данные Пентагона. В документах описывался "тупиковый" сценарий развития войны, как самый вероятный на 2023 год. Он предусматривает, что обе стороны достигнут "лишь" незначительных территориальных приобретений в результате боевых действий. Причиной названо "недостаточное количество войск и припасов для эффективных операций".

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"Слитые" документы Пентагона: последняя информация

Журналисты The Washington Post выяснили, кто может быть автором "утечки". В материале он описывается как "молодой харизматический подкаченный мужчина", который верит в Бога и состоял в Discord-канале, где впервые появились документы, под ником OG.

Как заявил министр обороны Алексей Резников, "слитые" файлы содержат смесь из правдивой и ложной информации. Но информация в них больше не актуальна.

В документах присутствовало упоминание о готовности Сербии поставлять оружие Украине. Однако официальный Белград назвал эти сведения "ложью".

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