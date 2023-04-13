Журналисты утверждают, что просмотрели около 300 снимков OG. О большинстве из них еще не сообщалось в СМИ.

Утечку "секретных документов" Пентагона мог организовать молодой служащий одной из военных баз США, говорится в расследовании The Washington Post.

Журналисты нашли двух человек, называющих себя его друзьями, и поговорили с ними на условиях анонимности.

В материале "обличителя" описывают как "молодого харизматического подкаченного мужчину". Он любит оружие, верит в Бога, интересуется спортивными машинами и состоял в закрытом сообществе на Discord под ником OG, куда, по данным Bellingcat, впервые и "слили" "секретные материалы" Пентагона.

Видео дня

В течение длительного времени мужчина делился "засекреченными материалами" в закрытом чате Bear vs Pig, но его знакомые, в основном несовершеннолетние, а также пользователи якобы из России и Украины, мало что понимали в профессиональном жаргоне военных. Тогда OG начал почти дословно расшифровывать отчеты Пентагона.

Сначала это были заметки засекреченных файлов о войне России в Украине. По словам его знакомых, OG проводил по полдня в охраняемом объекте Пентагона, где запрещено пользоваться сотовыми и другими э-устройствами, и самостоятельно перепечатывал некоторые документы.

Далее OG начал выкладывать фото распечаток, которые ему вроде бы удалось получить на работе - по несколько в неделю. Журналисты утверждают, что просмотрели около 300 снимков. О большинстве из них еще не сообщалось в СМИ. "Он умный человек. Он, конечно, знал, что делал, когда размещал эти документы. Это не были случайные утечки", - сказал один из знакомых OG.

Однако когда материалы "утекли" в сеть, OG был "очень взволнован", рассказали его товарищи. Он попросил их всю информацию об этом, потому что якобы не хотел подвергать их опасности.

При этом друзья OG отвергают предположение о том, что он – российский агент или что он имеет пророссийские взгляды. Они говорят, что мужчина не поддерживает ни одну из сторон войны и не заинтересован в помощи ни одному государству. OG, по их словам, был в роли "ментора" - и якобы хотел, чтобы они были хорошо информированы. Он критиковал американское правительство, особенно силовые структуры и разведку, и говорил о "злоупотреблении властью" и "сокрытии правды". Это видение он хотел передать друзьям по чату.

Журналисты пишут, что просмотрели видео, на котором якобы изображен OG. На видео мужчина в снаряжении стоит посреди стрельбища, выкрикивает расистские и антисемистские оскорбления, а потом стреляет по целям. Кроме того, само название чата, куда слили документы, "Thug Shaker Central" отсылает к расистским шуткам, что может указывать, в том числе, на идеологические взгляды его участников.

В сеть "слили" секретные документы Пентагона - что известно

О "сливе" документов Пентагона стало известно 7 апреля, благодаря публикации NYT. Документы содержали данные о нуждах ВСУ и искаженные оценки США по украинским и российским потерям.

Но позже в сети начали появляться все новые и новые данные, которые касались не только Украины, но и ближайших союзников Америки. А Bellingcat отметил, что документы "слили" еще в январе 2023-го на Discort.

Западные СМИ эту утечку документов уже называют дним из крупнейших провалов американской разведки с момента публикации секретных документов на сайте WikiLeaks. Politico сообщает, что в отношениях США с союзниками начался кризис.

На расследование утечки документов у США могут пойти месяцы - чиновники пока не знают, была ли она локализована, или в сети все еще циркулируют секретные документы.

Вас также могут заинтересовать новости: