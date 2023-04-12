Минобороны Сербии допускает, что проданное страной оружие может появиться на поле боя, но Белград не имеет к этому отношения.

Сербия опровергла информацию о поставках оружия Украине. В официальном Белграде заявили, что не отправляли военные грузы ни одной из сторон войны. А если техника, боеприпасы и прочее снаряжение сербского производства появляются на поле боя, то ответственность лежит на третьих странах, которые покупали все это.

Такие комментарии изданию Telegraf дал министр обороны Сербии Милош Вучевич: "Мы более десяти раз отрицали эту ложь, и вот мы снова это делаем. Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, ни окружающим этот конфликт странам".

Вучевич считает, что Сербию хотят "втянут в конфликт". По словам министра обороны, Белград договаривался о поставках оружия только с третьими странами, которые далеки от войны в Украине.

Видео дня

"Всегда существует вероятность того, что какое-то оружие каким-то магическим образом будет найдено на территории конфликта, но это не имеет абсолютно никакого отношения к Сербии. Это вопрос к тем странам, которые не уважают международные нормы, договорные положения и деловую практику. Повторяю, Сербия не присылала Украине оружие, и все публикуемое на эту тему является ложными спекуляциями", — подытожил чиновник.

Как ранее сообщал УНИАН, в так называемых "слитых" секретных документах Пентагона нашли перечень ответов европейских стран на военные запросы Украины. В этом списке Сербия была отмечена, как государство со способностью и политической волей "оказывать в будущем летальную помощь" ВСУ.

"Слитые" документы Пентагона: актуальная информация

Министр обороны США Ллойд Остин отреагировал на "утечку". По словам главы ведомства, Штаты готовы сделать все, чтобы отыскать источник проблемы.

В Минобороны Украины объяснили, почему шансы реального слива информации о подготовке к контрнаступлению очень низкие. Сведениями обладает очень узкий круг лиц, а от принятия до реализации решения проходит немного времени.

Минобороны Британии заметило множественные неточности в "сливе" документов. Ведомство призвало граждан учитывать возможность дезинформации.

Вас также могут заинтересовать новости: