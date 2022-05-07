Похоже, "вторая армия мира" соревнуется с США в количестве поставленной для ВСУ техники.

На Харьковском направлении, недалеко от города Дергачи ВСУ отбили у оккупантов два танка и тяжёлую огнемётную систему залпового огня на базе танка "Солнцепек".

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Похоже, бывшая "вторая армия мира" соревнуется с США в количестве поставленной для ВСУ техники. В результате успешной операции на Харьковском направлении ВСУ затрофеили ТОС-1А (Солнцепёк) и два Т-72Б", - написал Геращенко, также разместив видео с техникой, которая теперь будет служить нашим защитникам.

Ранее сообщалось, что украинские защитники из 227 батальона в Старом Салтове Харьковской области уничтожили новейший танк российских оккупантов Т-90.

Напомним, по данным главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного 5 мая Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

6 мая стало известно, что ВСУ на Харьковщине восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

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