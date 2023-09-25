Комиссия ООН посетила деоккупированные части Украины в Херсонской и Запорожский областях.

В ООН подтвердили, что Россия применяла на оккупированных частях Украины методы пыток, которые были настолько жестокими, что привели к гибели некоторых жертв. Как пишет Sky News, об этом заявил председатель Комиссии по расследованию ситуации в Украине Эрик Мозе.

Мозе сообщил Совету ООН по правам человека в Женеве, что его команда собрала дополнительные доказательства, указывающие на то, что применение пыток российскими вооруженными силами в районах, которые они контролируют, было масштабным и систематическим.

"В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы", – сказал Мозе, чья команда посетила деоккупированные части Украины в Херсонской и Запорожский областях.

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Было установлено, что пытки применялись преимущественно в центрах заключения, которыми руководят российские оккупанты.

Россия отрицает совершение зверств или умышленное нанесение вреда гражданскому население в Украине. Ей была предоставлена возможность ответить на обвинения на заседании Совета ООН, но ни один российский представитель не пришел.

Позиция ООН по преступлениям РФ против Украины

В июне 2023 года в ООН заявили, что заподозрили россиян в применении "одобренных государством пыток". против украинских гражданских лиц и военнопленных.

Ранее в этом месяце в ООН заявили, что российская вооруженная агрессия против Украины "становится синонимом пыток и другой нечеловеческой жестокости".

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