Прокуроры выявили более 30 фактов истязания электротоком гениталий, которые применяли к местному гражданскому населению.

С начала полномасштабного военного вторжения России в Украину уже установлено 154 факта сексуального насилия в отношении местного населения со стороны военнослужащих РФ.

Как сообщает Офис генерального прокурора, правоохранители уже сообщили о подозрении 6 военнослужащим РФ. Кроме этого, прокуроры направили в суд обвинительные акты в отношении 2 человек, а одно лицо уже осудили.

В ведомстве отмечают, что новые факты сексуального насилия устанавливаются на деоккупированных территориях, где работают совместные мобильные группы прокуроров, международных экспертов и психологов.

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"На Херсонщине военнослужащие РФ в течение 4 месяцев насиловали женщину. Еще одну местную жительницу с марта 2022 года систематически обнажали и применяли пытки. В частности, обливали кипятком", - сказано в сообщении.

Также зафиксированы факты гендерного насилия, когда жен украинских защитников, которые принимали участие в АТО или имели отношения к ВСУ, забирали из семей, пытали.

"Прокуроры выявили более 30 фактов истязания электротоком гениталий, которые применяли к местному гражданскому населению. Всего установлено более 100 фактов пыток с использованием электротока в отношении местных мужчин", - заявили в Офисе генпрокурора.

Военные преступления оккупантов

Рашисты убивают, пытают и насилуют украинцев на временно оккупированных территориях. Зверства россиян шокировали мир еще в первые дни полномасштабного вторжения. Некоторые рашисты даже не скрывают, что они творят. Так, недавно ГУР перехватила разговор оккупанта, который рассказал о зверствах других военных страны-агрессора, они изнасиловали женщину впятером, а потом ее убили.

Недавно в Херсоне нашли тело мужчины с завязанными руками и с огнестрельным ранением головы. Правоохранители продолжают фиксировать рассказы жителей Херсона о задержании и пытках их во время оккупации.

В ООН уже опубликовали доклад о массовых казнях украинцев военными РФ. Организация в настоящее время задокументировала насильственную смерть 441 гражданского лица.

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