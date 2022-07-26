Председатель ОВА отмечает, что захватчикам "нужен референдум, скольких бы жителей они не убили и не оставили без крыши над головой".

Российские захватчики сжигают населенные пункты на Луганщине, чтобы закрепиться на оккупированной территории.

Об этом в Telegram-канале написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Чтобы закрепиться в Луганской области, россияне с жестокостью сжигают населенные пункты, которые не покоряются. Разбивая сразу по несколько улиц, оккупанты улучшают свое тактическое положение для наступления на города Донецкой области", - отметил он.

Гайдай напомнил, что вчера оккупанты стреляли по населенным пунктам четырьмя ракетами, организовали два массивных артиллерийских обстрела и еще дважды применяли минометы.

По его словам, оккупанты оставляют лишь пепел как от больших городов, так и от совсем маленьких населенных пунктов. "Или то, что они сделали с Врубовкой, когда надо было быстрее прорваться к Лисичанску. Или с Новотошковским, где остались всего 10 человек из числа местного населения, еще в апреле. Российской армии безразлично, что будет в селе или городе завтра, что они калечат жизнь даже тем, кто их ждал все эти годы", - написал глава Луганской ОВА.

Также он отметил, что оккупантам не нужны люди, им "нужен референдум, скольких бы жителей они не убили и не оставили без крыши над головой".

По его словам, за минувшие сутки отбиты четыре штурма со стороны россиян, а на пятом направлении бои идут до сих пор. "Из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии обстрелам подверглись десятки населенных пунктов. В районах восьми из них враг задействовал авиацию", - сообщил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, 24 июля российские захватчики пытались с трех сторон выйти на границу Луганщины и всюду отошли с потерями.

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