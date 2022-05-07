Под постамент положили стиральную машинку, бойлер и телевизор.

В Измаиле на Одесчине к памятнику русского полководца Александра Суворова люди принесли бытовую технику с надписью "Русский военный, бери и уходи".

Об этом сообщает Общественное.

"Это был перфоманс, где мы выразили свою позицию относительно памятников, которые связаны с палачами украинского народа. Хотим, чтобы этот памятник убрали", – рассказала одна из участниц перформанса.

В частности, под постамент положили стиральную машинку, бойлер и телевизор. На технике нарисовали буквы Z и пометили ее красной краской.

Напомним, в Одессе мужчина требовал деньги за "аренду" жилья знакомой, которая выехала из города из-за войны.

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