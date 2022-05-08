Россия била по Богодуховскому и Харьковскому районам.

В результате российских обстрелов в воскресенье, 8 мая, на Харьковщине есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщила Харьковская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

"8 мая враг продолжил обстрелы населенных пунктов Харьковщины. В результате огневых ударов оккупантов по области ранены 5 человек, 3 - погибли", - говорится в сообщении.

В частности, в городе Богодухов и Богодуховском районе: 3 человека получили ранения, 2 - погибли. В Харьковском районе: 2 человека ранены, 1 человек погиб.

Как сообщал УНИАН, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации относительно российского вторжения заявил, что на Харьковском направлении оккупанты усилили свои группировки, а основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения украинских войск.

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