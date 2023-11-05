Предварительно, был прилет в базу оккупантов и склад БК.

О мощных взрывах в оккупированном поселке Седово у границы с Российской Федерацией на берегу Азовского моря сообщают донецкие паблики. На кадрах, снятых местными жителями, можно увидеть вторичную детонацию.

В тг-каналах распространяется информация, что в Седово "снесло взрывом" склад БК и ремонтную базу оккупантов, на которой размещались вертолеты. Утверждается, что "вертолеты горят".

Война в Украине - последние новости

В течение суток украинские защитники отбили более 30 атак российских оккупантов сразу на нескольких направлениях. Большинство из них пришлись на линию фронта в районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области.

Так, на Купянском направлении россияне при поддержке авиации безуспешно вели штурмы в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области. Здесь украинские воины отбили 5 атак врага.

В результате ракетного удара по судостроительному заводу "Залив", который находится в Крыму в Керчи, вражеский малый ракетный корабль "Аскольд" (тип - "Каракурт", является носителем крылатых ракет "Калибр") получил повреждения. О том, что вражеское судно повреждено, свидетельствует спутниковый снимок Planet Labs за воскресенье, 5 ноября.

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