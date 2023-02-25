Также самопровозглашенный президент не считает, что Россия хочет оккупировать Беларусь.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Украина не будет захватывать Приднестровья. Зато он считает, что Западу получения контроля над оккупированной Россией территорией было бы полезным.

"Им (Украине – прим.) невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт", - передает слова Лукашенко "Белта".

Кроме этого самопровозглашенный президент Беларуси прокомментировал слухи о том, что Россия хочет полностью оккупировать белорусские территории.

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"Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы являемся независимым суверенным государством", — сказал он.

Лукашенко также добавил, что основным стратегическим направлением России в отношении Беларуси является "жизнь, как со своими братьями: в мире и дружбе".

Отметим, что недавно появилась информация о план России к 2030 году полностью захватить Беларусь. В документе на 17 страниц пошагово разложено, как овладеть всеми наиболее важными отраслями белорусского государства.

Ситуация вокруг Приднестровья

Новоиспеченный премьер-министр Молдовы Дорин Речан на днях заявил о необходимости демилитаризация Приднестровья. По его словам, нельзя игнорировать реальную опасность эскалации военных или гибридных операций. В Кремле отреагировали неудовлетворительно на такое решение.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда готова помочь Молдове решить проблему Приднестровья. При этом он не уточнил, какими методами должна решаться проблема.

Накануне Минобороны России обвинило Украину в подготовке "провокаций" в Приднестровье. По мнению россиян, украинцы переоденутся в форму оккупантов и инсценируют наступление с территории Приднестровья, чтобы оправдать вторжение в самопровозглашенную "республику".

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