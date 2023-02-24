Оккупированная российскими войсками часть Молдовы является источником нестабильности и опасности для региона.

Слухи о подготовке украинского вторжения в Приднестровье являются дезинформацией, которую в информационное пространство вбрасывает Россия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

"Сейчас россияне вбрасывают инфу о том, что Украина якобы собирается войти на территорию Приднестровья. Мы ценим независимость других государств. Приднестровье – это Молдова. Россия провоцирует, чтобы мы вошли на законные территории Молдовы. Но вторгнуться может Россия с территории Приднестровья", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина уважает суверенитет Молдовы, в отличие от России чьи ракеты уже залетали на территорию этой страны.

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Ситуация вокруг Приднестровья

Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан на днях заявил, что Приднестровье нужно демилитаризовать. По его словам, нельзя игнорировать реальную опасность эскалации военных или гибридных операций.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда готова помочь Молдове решить проблему Приднестровья. При этом он не уточнил, какими методами должна решаться проблема.

Накануне Минобороны России обвинило Украину в подготовке "провокаций" в Приднестровье. По мнению россиян, украинцы переоденутся в форму оккупантов и инсценируют наступление с территории Приднестровья, чтобы оправдать вторжение в самопровозглашенную "республику".

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