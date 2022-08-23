Поставки ожидаются этой осенью.

В Офисе президента сообщили, что Украина получит средства противовоздушной и противоракетной обороны ближайшей осенью. Однако точные даты в ОПУ пока назвать не готовы.

Соответствующая информация поступила от заместителя руководителя Офиса президента по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрея Сибиги. Он дал интервью порталу "РБК-Украина".

"Нужно и закрыть небо, это тоже президент откровенно во всех разговорах доводит до своих партнеров, поэтому мы ожидаем системы противовоздушной и противоракетной обороны", — сообщил заместитель.

По словам Сибиги, в ОПУ положительно настроены насчет поставок средств ПВО и ПРО. Президент и другие чиновники видят перспективы и сроки, когда эти системы доставят в Украину.

"Обозримая [дата], это осенью будет", — ответил Сибига на вопрос с уточнением сроков отправки защитного вооружения.

Напомним, 19 августа в Пентагоне объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут зенитные ракетные комплексы NASAMS норвежского производства. Это система ПВО малого-среднего радиуса действия для борьбы с аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Количество и сроки поставок ЗРК не уточнялись.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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