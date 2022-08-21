Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Украину вскоре должны прибыть системы ПВО IRIS-T и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA.
Об этом он сказал во время дня открытых дверей федерального правительства, пишет Tagesschau.
На вопрос бывшего генерала Бундесвера Клауса Виттмана о том, почему Германия не поставляет Украине бронетранспортеры, Шольц заявил, что страна поставляет "очень много оружия", в том числе "самое современное и эффективное оборудование".
Он напомнил о планируемых поставках ЗРК IRIS-T и артиллерийской РЛС COBRA.
"Скоро будут", - заверил канцлер ФРГ.
Бывший генерал Виттманн обвинил Шольца в том, что Германия недостаточно помогает Украине и что создается впечатление, что Шольц был запуган президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее УНИАН рассказывал о возможностях зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM.
Напомним, Канцлер Германии заявлял, что Украина получает оружие, которого нет даже у немецкой армии. Его неоднократно обвиняли в затягивании поставок вооружения для украинской армии.
Согласно последнему опросу, почти две трети населения Германии недовольны работой Олафа Шольца.