Канцлера Германии вновь раскритиковали за недостаточную помощь Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Украину вскоре должны прибыть системы ПВО IRIS-T и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA.

Об этом он сказал во время дня открытых дверей федерального правительства, пишет Tagesschau.

На вопрос бывшего генерала Бундесвера Клауса Виттмана о том, почему Германия не поставляет Украине бронетранспортеры, Шольц заявил, что страна поставляет "очень много оружия", в том числе "самое современное и эффективное оборудование".

Он напомнил о планируемых поставках ЗРК IRIS-T и артиллерийской РЛС COBRA.

"Скоро будут", - заверил канцлер ФРГ.

Бывший генерал Виттманн обвинил Шольца в том, что Германия недостаточно помогает Украине и что создается впечатление, что Шольц был запуган президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее УНИАН рассказывал о возможностях зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM.

Напомним, Канцлер Германии заявлял, что Украина получает оружие, которого нет даже у немецкой армии. Его неоднократно обвиняли в затягивании поставок вооружения для украинской армии.

Согласно последнему опросу, почти две трети населения Германии недовольны работой Олафа Шольца.

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