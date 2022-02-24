Среди погибших - 8 мужчин и 10 женщин.

В Подольском районе Одесской области в результате военного удара по воинской части погибли 18 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Отмечается, что в результате военного удара по воинской части в селе Липецкое погибли 18 человек: 8 мужчин и 10 женщин.

По состоянию на 11:00 силами сотрудников ГСЧС из-под завалов извлечены 6 человек, которые госпитализированы в Подольскую городскую больницу, но один пострадавший скончался больнице (один из 18).

Как сообщал УНИАН, по информации советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, сегодня в 08.36 в городе Подольск Одесской области в воинской части 0173 была бомбардировка. Изначально сообщалось о 6 погибших, 7 раненых и 19 без вести пропавших.