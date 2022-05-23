На побережье Одесского региона шторм может выбросить морские мины.

В Одесской области из-за шторма в Черном море снизилась угроза высадки вражеского десанта на побережье.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

По его словам, корабельная группировка оккупационных сил в северо-западной части Черного моря продолжает блокировать судоходство и угрожать Украине ракетными ударами.

В то же время вероятность проведения любых операций вокруг острова Змеиный, который территориально относится к Одесской области, и высадки десанта несколько снизила штормовая погода.

"Но общая обстановка не исключает этого полностью", - сказал Назаров.

В целом обстановка на Бессарабском направлении стабильно напряженная, но контролируется украинскими силами обороны. На территории Приднестровского региона Молдовы значительных перемещений личного состава и техники не фиксируется.

На побережье Одесского региона шторм может выбросить морские мины. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко, сославшись на информацию военных.

"На пляжах Одессы и области после шторма могут быть мины", - сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что патрульные в прошедшие выходные проводили превентивные рейды. В частности, на служебном автомобиле ездили по Трассе здоровья и через громкоговоритель предупреждают население об опасности. Также правоохранители подходят к нарушителям, которые отдыхают (загорают, купаются) на побережье и требуют, чтобы люди покинули опасную зону.

Как сообщал УНИАН, из Севастополя выдвинулся флагман флота РФ "Адмирал Макаров".