Это один из новейших кораблей Черноморского флота.

Оперативное командование "Юг" предупредило о повышении вероятности ракетных ударов с моря.

Об этом говорится в вечернем сообщении ОК "Юг".

"В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Но учитывая, что в группировку в Черном море из 7 больших десантных кораблей и 2 ракетных, из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота "Адмирал Макаров", следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается", - указано в сообщении.

Командование информирует, что на линии соприкосновения в Николаевской и Херсонской областях существенных изменений в тактике ведения боевых действий врага сегодня нет. Как и раньше, лишенный возможности продвижения вперед, противник укрепляет свои позиции, пытаясь провести воздушную разведку.

Отмечается, что в течение суток по результатам действий наших ракетно-артиллерийских подразделений, совместно с авиацией, враг потерял не менее 55 бойцов и несколько единиц бронированной техники, окончательное количество уточняется.

Также над Херсонщиной уничтожен беспилотник-разведчик типа "Орлан-10".

Ранее сообщалось, что ВСУ не пустили оккупантов через Северский Донец.

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