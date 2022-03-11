Строители делают оборонительные сооружения, "ежи" и блиндажи на огневых рубежах.

В Одессе строительные компании объединились и создают укрепительные сооружения для обороны города. Об этом журналистам сообщили в общественной организации "Гражданский манифест".

За две недели строители совместными усилиями проделали немалый объем работы, чтобы не допустить проникновения врага в Одессу.

Отмечается, что предприятия совместными усилиями уже построили 18 длинных оборонительных огневых "точек" из железобетонных элементов, оборудовали 8 блокпостов с ограждениями из металлобетона, завезли на оборонительные сооружения более 200 тонн песка (навалом и в мешках), возвели 3 блиндажа на огневых рубежах, изготовили и расставили более 400 противотанковых ежей.

Объединившиеся строительные компании: KADORR Group, "Привилегия", PS Studio, Hi-Raise Constructions Holding, ЖК "Акварель", "Одессаагрогаз", эстонские бизнесмены.

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