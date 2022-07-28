Полицейские объявили подозрение местному жителю в коллаборационной деятельности.

В Одессе сторонник страны-агрессора угрожал "русским миром" людям, несогласным с политикой ее лидера Владимира Путина.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции В Одесской области.

Сотрудники сектора дознания установили, что житель Одессы публично во время общения с горожанами отрицал совершения вооруженной агрессии против Украины и поддерживал решения и действия государства агрессора. В частности, он заявлял, что "Одесса – Россия, Путин – наш президент", а всем, кто с этим не согласен, будет не до шуток, когда придет "русский мир".

"Таким образом, будучи сторонником страны-агрессора, 57-летний мужчина способствовал РФ и ее представителям в подрыве национальных интересов Украины, суверенитета и территориальной целостности государства, поддерживая преступлениях оккупантов на территории нашей страны", - говорится в сообщении.

По результатам дознания правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Она квалифицируется как публичное отрицание гражданином Украины вооруженной агрессии против Украины и публичные призывы гражданином Украины к поддержке решений и действий государства-агрессора.

Ранее американские СМИ узнали о планах РФ начать новое наступление и захватить Одессу.