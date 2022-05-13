"Прилеты" произошли в то время, когда в городе пытаются восстановить полноценное водоснабжение после предыдущих обстрелов.

В Николаеве в результате ночных "прилетов" повреждены две станции очистки воды.

Об этом в Facebook сообщает ОКП "Николаевоблтеплоэнерго".

"В результате ночных "прилетов" на один из объектов предприятия, повреждены две станции очистки воды. И это именно в то время, когда все службы совместными усилиями делают все возможное, чтобы восстановить водоснабжение и обеспечить горожан самым главным для жизни ресурсом – водой. Такие действия еще раз напоминают, что ничего человеческого у врагов нет", - сказано в сообщении.

В полиции сообщают, что за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по городу и другим населенным пунктам Николаевщины.

Повреждены жилые дома, автомобили, хозяйственные помещения и объекты гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие среди мирного населения.

По данным главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, за прошедшие сутки в Николаевской области ранения получили 13 человек, детей среди пострадавших нет. Они получают необходимую помощь в медицинских учреждениях.

"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 165 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, в апреле из-за боевых действий вблизи Николаева были повреждены две ветки водопровода, который подавал воду в город.

3 мая правительство выделило 56 млн грн "Николаевводоканалу" для бурения артезианских скважин, которые должны обеспечить город водой.

11 мая председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в большинстве районов Николаева проблема с водой решена.

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