Местных жителей призывают немедленно пройти в укрытие и оставаться там до конца тревоги.

Утром 6 июня Николаев всколыхнули взрывы. Сейчас в городе остается угроза артиллерийского обстрела.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

В частности, в 9:55 мэр предупредил об угрозе артобстрела. По его словам, в городе слышны звуки взрывов.

"В городе раздаются взрывы. Друзья, прошу всех пройти в укрытия! Как минимум - соблюдайте правила двух стен", - отметил Сенкевич.

Более подробной информации о взрывах пока нет.

Как сообщал УНИАН, утром 6 июня жителей временно оккупированного Херсона разбудили взрывы. Характерные звуки были слышны в разных районах города. Местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы могли доноситься из пределов Херсонской и Николаевской областей. Сейчас там проходят артиллерийские бои с применением реактивных систем залпового огня.

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