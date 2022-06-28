Сначала жители города услышали взрывы, сирена прозвучала всего через несколько минут.

Утро в Николаеве началось неспокойно. В городе прогремели взрывы. Сначала жители Николаева услышали страшные звуки, а только после этого в населенном пункте включили воздушную тревогу.

Информацию о взрывах на своей странице в Telegram подтвердил мэр Николаева Олег Сенкевич.

Он написал, что в городе раздаются взрывы, в 5:00. Сенкевич добавил, что сейчас вся информация выясняется. Подробности, вероятнее всего, будут немного позже.

Впоследствии в заметке мэра Николаева появилась новая информация. В 5: 02 в городе прозвучала сирена - объявлена воздушная тревога. Сєнкевич призвал всех жителей Николаева перейти в укрытие и оставаться там до момента окончания тревоги.

Ранее УНИАН уже сообщал, что за прошедшие сутки оккупанты проводили воздушную разведку и наведение артиллерии на Николаевщине. Вчера жители города также слышали взрывы, защитники Украины уничтожили вражеский беспилотник.

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